Украинец Гудыма завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по маунтинбайку

В бразильском Петрополисе состоялся Кубок мира по маунтинбайку. Украинский велосипедист Александр Гудима финишировал третьим.

Дебютный старт для украинца

Для украинского велосипедиста это первые в рамках Кубка мира. Ранее он завоевал "бронзу" на одной из первых гонок сезона в Словении, сообщает 24 канал.

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Петрополис открывал программу сезона 2022 года Кубка мира по маунтинбайку. Нашу страну представляли два спортсмена: Яна Беломоина, выступающая в женском взрослом маунтинбайке и Гудима – турнир велогонщиков U23.

Яна и Александр выступают за команду CST PostNL Bafang MTB.

Гудама финишировал в топ-3 по итогам первой гонки в Бразилии.

На последних метрах дистанции шла ожесточенная борьба между украинцем и американцем Райли Эймосом. Александр опередил своего соперника на 0,1 секунды.

Результаты выступления