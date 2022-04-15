Украинец Филиппов забил роскошный гол в чемпионате Латвии: видео удара

Рига 14 апреля принимала Мэтту в рамках Высшей лиги Латвии. Украинский форвард Александр Филиппов стал автором разгрома соперника.

Первый гол в футболке Риги

Гол Александра Филиппова дал начало разромной победе Риге. На 20-й минуте украинский нападающий открыл счет в домашнем поединке, сообщает 24 канал.

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Филиппов на линии штрафной оторвался от опекуна и красивым выстрелом прошил верхний угол ворот Мэтти.

Для украинца этот гол стал первым в футболке Риги. В общей сложности провел 5 матчей за латвийский клуб. Его аренда с новой командой рассчитана до конца декабря 2022, после чего вернется в бельгийский Сент-Трюйден.

Видео всех мячов Риги (гол Филиппова с 0:05)

К слову, в матче приняли участие другие украинские футболисты Владлен Юрченко и Юрий Вакулко.

Рига благодаря победе с 13 очками идет второй в турнирной таблице Высшей лиги Латвии.