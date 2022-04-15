Перший гол у футболці Риги

Гол Олександра Філіппова дав початок розгромній перемозі Ризі. На 20-й хвилині український нападник відкрив рахунок у домашньому поєдинку, повідомляє 24 канал.

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Філіппов на лінії штрафного відірвався від опікуна та красивим пострілом прошив верхній кут воріт Метти.

Для українця цей гол став першим у футболці Риги. Загалом провів 5 матчів за латвійський клуб. Його оренда з новою командою розрахована до кінця грудня 2022 року, після чого повернеться у бельгійський Сент-Трюйден.

Відео усіх м'ячів Риги (гол Філіппова з 0:05)

До слова, участь у матчі взяли інші українські футболісти Владлен Юрченко та Юрій Вакулко.

Рига завдяки перемозі з 13 очками йде другою у турнірній таблиці Вищої ліги Латвії.