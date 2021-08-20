Украинец Деревянченко проведет бой против непобедимого боксера

Украинский боксер Сергей Деревянченко возвращается в ринг. Он проведет бой за звание претендента на чемпионский поединок против Хайме Мунгуи.

Бой между Деревянченко и Мунгуем согласовал президент WBC Маурисио Сулайман. У сторон есть время до 17 сентября, чтобы договориться о деталях боя. Если им это не удастся, проведение боя будет выставлено на торги.

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Победитель боя Деревянченко – Мунгуя станет обязательным претендентом на бой против Джермалла Чарло, который является чемпионом по версии WBC в среднем весе. Именно ему уступил Деревянченко в чемпионском бою еще 26 сентября 2020 года. После этого украинец не боксировал.

Мунгуи лишь 24 года, но на профессиональном ринге он уже провел 37 боев, не потерпев ни одного поражения. 30 боев он закончил нокаутом. Однако до этого Мунгуи выступал в первом среднем весе, где сумел стать чемпионом по версии WBO. В январе 2020 года он поднялся до среднего веса, где уже провел три боя, одержав три победы нокаутом.

Деревянченко является вторым номером рейтинга WBC в среднем весе. Мунгуя в этом рейтинге на первом месте. А чемпионом является Джермалл Чарло.