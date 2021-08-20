Бій між Дерев'янченком та Мунгуєм погодив президент WBC Маурісіо Сулайман. Сторони мають час до 17 вересня, щоб домовитися про деталі бою. Якщо їм це не вдасться, проведення бою буде виставлено на торги.

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Переможець бою Дерев'янченко – Мунгуя стане обов'язковим претендентом на бій проти Джермалла Чарло, який є чемпіоном за версією WBC у середній вазі. Саме йому поступився Дерев'янченко в чемпіонському бою ще 26 вересня 2020 року. Після цього українець не боксував.

Мунгуї лише 24 роки, але на професійному ринзі він вже провів 37 боїв, е зазнавши жодної поразки. 30 боїв він закінчив нокаутом. Однак до цього Мунгуї виступав у першій середній вазі, де зумів стати чемпіоном за версією WBO. У січні 2020 року він піднявся до середньої ваги, де вже провів три бої, здобувши три перемоги нокаутом.

Дерев'янченко є другим номером рейтингу WBC у середній вазі. Мунгуя в цьому рейтингу на першому місці. А чемпіоном є Джермалл Чарло.