"Твой пояс – мой пояс": Беринчик дерзко бросил вызов Шакуру Стивенсону

Обладатель титула WBO в легком весе Денис Беринчик вызвал на бой чемпиона по версии WBC в той же категории Шакура Стивенсона. Украинец имеет целью стать объединенным чемпионом.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик обратился к обладателю пояса WBC Шакуру Стивенсону. 36-летний боксер опубликовал обращение на своей странице в Инстаграм на фоне поясов Всемирного боксерского совета (WBC).

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Беринчик хочет отобрать пояс WBC у Стивенсона

Украинец, который выиграл все 19 поединков на профессиональном ринге, насладился первым выигранным престижным чемпионским поясом и теперь хочет стать объединенным чемпионом.

Эй,, Шакур., Как дела, брат? Я иду за тобой. Твой пояс – мой пояс,

– сказал Беринчик.

Денис Беринчик дерзко обратился к Шакуру Стивенсону

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего украинец Денис Беринчик победил раздельным решением судей 29-летнего мексиканца Эмануэля Наваррете и выиграл вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

Ранее Шакур Стивенсон не рассматривал Беринчика как возможного оппонента. Впрочем, все изменилось после победы Дениса над Эманунелем Наваррете, ведь теперь на кону могут стоять сразу два чемпионских пояса.