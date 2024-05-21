Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон отреагировал на слова Дениса Беринчика о том, что украинец, который завладел поясом WBO, готов провести поединок с кем-угодно, включая его.

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Шакур Стивенсон ответил Денису Беринчику

Беринчик после победы над Эманунелем Наваррете сказал, что ему безразлично, с кем боксировать. Мол, это может быть как Ломаченко, так и Стивенсон, Кейшон, Мураталла. Шакур не оставил эти слова без внимания.

Наконец-то кто-то бросил мне вызов,

– написал Шакур Стивенсон на своей странице в соцсети Х.

Ранее Шакур Стивенсон не рассматривал Беринчика как возможного оппонента. Впрочем, теперь все изменилось, ведь на кону могут стоять сразу два чемпионских пояса.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего украинец Денис Беринчик победил раздельным решением судей 29-летнего мексиканца Эмануэля Наваррете и выиграл вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.