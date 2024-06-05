Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик звернувся до володаря поясу WBC Шакура Стівенсона. 36-річний боксер опублікував звернення на своїй сторінці в Інстаграм на тлі поясів Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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Берінчик хоче відібрати пояс WBC у Стівенсона

Українець, який виграв усі 19 поєдинків на професіональному ринзі, насолодився першим виграним престижним чемпіонським поясом і тепер хоче стати об'єднаним чемпіоном.

Гей, Шакуре. Як справи, брате? Я йду за тобою. Твій пояс – мій пояс,

– сказав Берінчик.

Денис Берінчик зухвало звернувся до Шакура Стівенсона

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня у Сан-Дієго українець Денис Берінчик переміг роздільним рішенням суддів 29-річного мексиканця Емануеля Наваррете та виграв вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Раніше Шакур Стівенсон не розглядав Берінчика як можливого опонента. Втім, усе змінилося після перемоги Дениса над Еманунелем Наваррете, адже тепер на кону можуть стояти одразу два чемпіонських пояси.