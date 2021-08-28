Украинец Данилюк принес Украине "серебро" Паралимпиады в толкании ядра

Не успели украинцы проснуться, как наши паралимпийцы уже завоевали две медали. Первую медаль Украине принес легкоатлет Роман Данилюк в толкании ядра.

В 51 сантиметре от "золота"

В метании ядра в классе F12 "сине-желтую" команду представляли два спортсмена – Роман Данилюк и Владимир Пономаренко. Оба завершили выступление с лучшим результатом сезона.

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Данилюк толкнул ядро на 16.53 метра и стал вторым. Четырнадцатое "серебро" для нашей страны. Украинец уступил лишь испанцу Ким Лопесу Гонсалесу. Победитель установил мировой рекорд.

Тройку лидеров с личным лучшим результатом замкнул Эльбек Султанов из Узбекистана. Еще один украинец Пономаренко остановился в шаге от наград – 4 место.

Результаты в толкании ядра

1. Ким Лопес Гонсалес (Испания) – 17,04

2. Роман Данилюк (Украина) – 16,53

3. Эльбек Султанов (Узбекистан) – 15,94

4. Владимир Пономаренко (Украина) – 14,96