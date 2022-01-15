Украинец Чумак, который "сжег Москву", объявил о завершении карьеры

Титулованный украинский тяжеловес Дмитрий Чумак объявил о завершении карьеры. Спортсмена отстранили от выступления из-за допинга.

Об этом решении Дмитрий написал в своем инстаграме.

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"17 лет! Фантастических 17 лет!! Именно столько я посвятил большому спорту! И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать, что завершаю профессиональную карьеру... Сколько же всего было... Сколько радости, адреналина и положительных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок... И победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем!", – написал Чумак.

Что известно о Чумаке