Непобежденный украинец эффектно избил боксера из Ямайки: видео яркого поединка
6 ноября 2022 , 11:08Читати новину українською
Источник:SHOWTIME Boxing
Выступающий за Польшу украинский боксер Федор Черкашин победил бойца из Ямайки Натаниэля Галлимора. Эта победа стала 21-й в профессиональной карьере уроженца Харькова.
В Миннеаполисе (США) состоялся поединок боксеров среднего веса (до 72,6 кг), в котором встретились Федор Черкашин и Натаниэль Галлимор из Ямайки. Уроженец Харькова на протяжении боя прекрасно двигался, комбинировал и в конце концов одержал убедительную победу.
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Судьи были единогласны в своем решении и отдали победу Черкашину: 97-93, 99-91 и 100-90.
Видео поединка Черкашин – Галлимор
Что известно о Федоре Черкашине
- Федор Черкашин родился в Харькове в 1996 году.
- Боксерскую карьеру начал в Украине, но с 2017 постоянно проживает в Польше.
- На профессиональном ринге Федор одержал 21 победу в 21 поединке, 13 из которых завершились нокаутом.
- Украинец входит в топ-20 лучших средневесов всего мира.