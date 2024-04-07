"Не чувствую себя чемпионом": Богачук хочет собрать все пояса дивизиона

Украинский боксер Сергей Богачук выиграл титул временного чемпиона WBC. Теперь он намерен стать королем первого среднего веса.

Новоиспеченный временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал, изменилось ли для него что-то после победы над американцем Брайаном Мендосой. 28-летний украинец был лучше соперника единогласным решением судей.

Читайте также Важная победа: украинец Богачук выиграл пояс временного чемпиона WBC – видео боя

Богачук заговорил о планах относительно абсолютного чемпионства

Теперь Сергей Богачук настроен стать абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Для этого ему нужно собрать четыре титула – WBC, WBA, WBO, IBF.

"Я не чувствую себя чемпионом. Я не знаю, почему. Возможно, я почувствую себя чемпионом позже. Возможно, почувствую себя чемпионом, когда у меня будет четыре титула", – сказал Богачук.

На профессиональном ринге у Богачука отныне 24 победы, предыдущие 23 были добыты нокаутом. К сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.