Тренерам сборной стоит поторопиться: украинец забил дебютный гол за Манчестер Юнайтед – видео
27 января 2024, 22:22Читати новину українською
Полузащитник юношеской команды "красных дьяволов" Захар Бауманн принял участие в матче против сверстников из Лидса. Этот поединок надолго запомнится 17-летнему футболисту.
В чемпионате АПЛ среди команд U-18 состоялся матч между лидером группы Север Манчестер Юнайтед и Лидсом. Победу с разгромным счетом 4:0 в поединке одержали манкунианцы, пишет 24 Канал.
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Одним из авторов голов стал воспитанник МЮ Захар Бауманн. 17-летний центральный полузащитник отличился на 31-й минуте матча, доведя счет до 3:0.
Этнический украинец подключился к атаке и пробил мимо голкипера Лидса. Этот гол стал дебютным для Захара на этом уровне.
Видео гола Бауманна
Что известно о Бауманне
- Захар Бауманн родился 2 января 2007 года в английском Болтоне.
- Его родители украинские эмигранты из Коломыи.
- Воспитывался в Академии Манчестер Юнайтед.
- За команду U-18 дебютировал еще в прошлом сезоне. По данным Transfermarkt, Бауманн сыграл 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
- У Захара английское гражданство, но он еще не был заигран ни за одну сборную. Поэтому украинским тренерам нужно поторопиться, чтобы не упустить талант.