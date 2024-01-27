Тренерам сборной стоит поторопиться: украинец забил дебютный гол за Манчестер Юнайтед – видео

Полузащитник юношеской команды "красных дьяволов" Захар Бауманн принял участие в матче против сверстников из Лидса. Этот поединок надолго запомнится 17-летнему футболисту.

В чемпионате АПЛ среди команд U-18 состоялся матч между лидером группы Север Манчестер Юнайтед и Лидсом. Победу с разгромным счетом 4:0 в поединке одержали манкунианцы, пишет 24 Канал.

Читайте также Автогол Миколенко лишил Эвертон борьбы за Кубок Англии: видеообзор

Одним из авторов голов стал воспитанник МЮ Захар Бауманн. 17-летний центральный полузащитник отличился на 31-й минуте матча, доведя счет до 3:0.

Этнический украинец подключился к атаке и пробил мимо голкипера Лидса. Этот гол стал дебютным для Захара на этом уровне.

Видео гола Бауманна

Что известно о Бауманне