Евро-2021 по биатлону: украинка Бех – 9-я в гонке преследования, Жук взяла "золото"
В рамках чемпионата Европы по биатлону, проходящего в городе Душники-Здруй (Польша), 30 января состоялась женская гонка преследования. Чемпионкой Европы стала представительница Польши Камила Жук.
Источник: 24 канал
Жук отработала чисто на всех огневых рубежах, что стало залогом победы. Второе подряд "серебро" на чемпионате Европы завоевала Каролин Эрдаль. "Бронзу" вырвала норвежка Асне Скреде, опередившая россиянку Ларису Куклину.
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Результаты гонки
1. Камила Жук (Польша)
2. Каролин Эрдаль (Норвегия)
3. Асне Скреде (Норвегия).
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9. Екатерина Бех (Украина)
12. Вита Семеренко (Украина)
Ход гонки
Прежде всего, следует сказать, что украинки Ирина Петренко и Анастасия Меркушина решили не стартовать в гонке преследования. Следовательно, Украину представляли только Вита Семеренко и Екатерина Бех.
После первого огневого рубежа россиянка Лариса Куклина захватила лидерство. Следом за ней шла Ингела Андерссон из Швеции. Вита Семеренко отстрелялась чисто и поднялась на 6-е место.
После второй стрельбы Куклина сохранила лидерство. Шведка Андерссон пошла на штрафной круг, поэтому пропустила норвежек Калкенберг с Эрдаль и украинку Семеренко.
На первой "стойке" все лидеры ошиблись хотя бы по одному разу. Однако от этого борьба только обострилась. Украинка Семеренко также зашла на штрафной круг, но держалась в контактной борьбе в топ-5.
К третьей стрельбе Семеренко уже проигрывала 20 секунд. Два промаха на последней стрельбе полностью ударили по шансам Семеренко добыть медаль. В итоге Вита пропустила украинку Екатерину Бех, которая закрыла все 20 мишеней. Екатерина финишировала 9-й. Вита заняла 12-ю строчку.
Победу в гонке одержала представительница Польши Камила Жук. "Серебро" завоевала Каролин Эрдаль из Норвегии. Еще одна норвежка Асне Скреде на последних метрах опередила россиянку Куклину и взяла "бронзу".
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