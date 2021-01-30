В рамках чемпионата Европы по биатлону, проходящего в городе Душники-Здруй (Польша), 30 января состоялась женская гонка преследования. Чемпионкой Европы стала представительница Польши Камила Жук.

Источник: 24 канал

Жук отработала чисто на всех огневых рубежах, что стало залогом победы. Второе подряд "серебро" на чемпионате Европы завоевала Каролин Эрдаль. "Бронзу" вырвала норвежка Асне Скреде, опередившая россиянку Ларису Куклину.

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Результаты гонки

1. Камила Жук (Польша)

2. Каролин Эрдаль (Норвегия)

3. Асне Скреде (Норвегия).

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9. Екатерина Бех (Украина)

12. Вита Семеренко (Украина)

#OECH21, Duszniki-Zdroj

Winners of the women's 10km pursuit:

Kamila Zuk

Karoline Erdal

Aasne Skrede

Stancik/IBU pic.twitter.com/Q45Ha9OfNA — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 30, 2021

Ход гонки

Прежде всего, следует сказать, что украинки Ирина Петренко и Анастасия Меркушина решили не стартовать в гонке преследования. Следовательно, Украину представляли только Вита Семеренко и Екатерина Бех.

После первого огневого рубежа россиянка Лариса Куклина захватила лидерство. Следом за ней шла Ингела Андерссон из Швеции. Вита Семеренко отстрелялась чисто и поднялась на 6-е место.

После второй стрельбы Куклина сохранила лидерство. Шведка Андерссон пошла на штрафной круг, поэтому пропустила норвежек Калкенберг с Эрдаль и украинку Семеренко.

На первой "стойке" все лидеры ошиблись хотя бы по одному разу. Однако от этого борьба только обострилась. Украинка Семеренко также зашла на штрафной круг, но держалась в контактной борьбе в топ-5.

К третьей стрельбе Семеренко уже проигрывала 20 секунд. Два промаха на последней стрельбе полностью ударили по шансам Семеренко добыть медаль. В итоге Вита пропустила украинку Екатерину Бех, которая закрыла все 20 мишеней. Екатерина финишировала 9-й. Вита заняла 12-ю строчку.

Победу в гонке одержала представительница Польши Камила Жук. "Серебро" завоевала Каролин Эрдаль из Норвегии. Еще одна норвежка Асне Скреде на последних метрах опередила россиянку Куклину и взяла "бронзу".



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