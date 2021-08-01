В Украине не создают условия для спортсменов, – экс-украинец сказал, почему выступает за Грузию

Украинский тяжеловес Антон Плисный стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в составе сборной Грузии. Уроженец украинского Донбасса признался, почему решил сменить спортивное гражданство.

Плисный: У меня были серьезные разногласия с федерацией тяжелой атлетики

24-летний спортсмен заявил, что на его решение повлияли разногласия с Федерацией легкой атлетики Украины. Кроме того, по словам Плисного, в Украине не создают соответствующие условия для атлетов.

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В Украине не создают условия для спортсменов. Им не дают того, что они заслуживают. У меня были серьезные разногласия с федерацией тяжелой атлетики, поэтому я решил выступать за другую страну,

– сказал Плисный.

Спортсмен предположил, что мог бы не поехать на Олимпиаду в Токио, если бы выступал за Украину.

"У меня просто не было другого выбора. Если бы я сейчас выступал за Украину, то, возможно, на Олимпиаду не поехал бы вообще", – отметил Антон.

Вместе с тем, Плисный заявил, что не забывает, откуда он родом. Тяжеловес заверил, что любит Украину, которая вместе с Грузией, родная для него.

"Спасибо Грузии, что приютила и дала возможность выступать на Играх. Я не забываю свою землю, я родом с Донбасса. Люблю свою землю, Украину и Грузию – это для меня родные места", – резюмировал Плисный.

Заметим, что это не первый случай на Олимпиаде, когда украинцы приносят медали другим странам.

Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио в весе свыше 78 килограммов.

Эта награда пойдет в копилку Азербайджана, ведь Ирина ранее сменила гражданство.

Плисный выиграл "бронзу" Игр в Токио в весовой категории до 96 килограммов. Антон – бронзовый призер чемпионата мира-2019.