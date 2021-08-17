Украинец Аникеев стал первым двукратным чемпионом Европы по шашкам-64

Сразу три представителя Украины стали призерами чемпионата Европы по шашкам-64 в Турции. Юрий Аникеев второй раз подряд стал чемпионом Европы по шашкам-64.

Украинцы завоевали 3 награды

Чемпионат Европы проходил в два этапа. Сначала спортсмены соревновались на предыдущем этапе, после чего в раунде плей-офф.

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Аникеев в предыдущем этапе занял второе место и вышел в плей-офф. Он уступил только россиянину Александру Георгиеву.

Вместе с Юрием в 1/4 прошли украинцы Феликс Шепель и Денис Шкатула. В 1/2 финала Аникеев одолел крымчанина Сергея Белошеева, который в 2014 году сменил гражданство на российское.

В финале украинец переиграл россиянина Георгиева, который в 1/2 финала одолел Шепеля. Последний занял третье место.

Аникеев второй раз подряд стал чемпионом Европы. До сих пор это достижение никому не подчинялось.

Результаты по шашкам-64 (мужчины)

1. Юрий Аникеев (Украина)

2. Александр Георгиев (Россия)

3. Феликс Шепель (Украина)

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6. Денис Шкатула (Винница, Украина)

Среди женщин Украина также могла рассчитывать на победу. Украинка Елена Короткая заняла второе место, проиграв Сандаари Апросимовой из России.

Результаты по шашкам-64 (женщины)

1. Сандаара Апросимова (Россия)

2. Елена Короткая (Украина)

3. Жанна Бупеева (Россия)

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5. Ольга Губарева (Украина)

6. Дарья Лобанова (Украина)

7. Юлия Макаренкова (Украина)