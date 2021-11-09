Украинец Абраменко заявил, что не откажется от фото с россиянином на пьедестале Олимпиады

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко откровенно прокомментировал ситуацию, которая ранее разгорелась вокруг совместного фото украинки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене. Он заявил, что тоже сделает фото с российским спортсменом, если снова попадет с ним на подиум.

"Мне все равно, какой он национальности"

Первый олимпийский чемпион по фристайлу из Украины дал откровенное интервью, в котором заявил об отношении к России. Также Александр Абраменко рассказал, что думает о совместных фото украинских спортсменов с атлетами из страны-агрессора.

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Абраменко был шокирован реакцией людей на совместную фотографию с Олимпиады украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене: "Что говорить? К сожалению, никто не понимает. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делать. Не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разное мнение. Просто я за мир во всем мире".

По себе могу сказать – когда ты там выигрываешь "золото", то пребываешь в такой эйфории, что проявляются твои истинные чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей – это нормально. И мне все равно, какой он национальности. Вот человек,

– ответил Абраменко.

Ответил спортсмен и на вопрос о том, что эти совместные фото российская сторона может использовать в информационной войне с Украиной: "Все возможно. Но я объясняю – сложно думать, когда тебя переполняют эмоции. Ты поступаешь так, как чувствуешь".

Абраменко уже делал фото с россиянином

На Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Абраменко получил историческое для Украины "золото" в лыжной акробатике. Тогда на пьедестал, который возглавил украинец, попал и спортсмен из России Илья Буров, занявший 3 место.

На тех Играх сразу после объявления результатов Абраменко тепло обнялся с Буровым. Их объятия продолжились и уже на пьедестале.

"К этому можно подойти с разных сторон"

Абраменко стал автором лишь третьего "золота" Зимних Олимпийских игр из Украины. До этого медаль высшей пробы завоевывали фигуристка Оксана Баюл (1994 год). А в 2014 году в российском Сочи сборная Украины по биатлону в составе Виты Семеренко, Валентина Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной, теперь уже Билосюк, стали лучшими в женской эстафете.

Абраменко заверил, если снова попадет на подиум с россиянином, то не откажется от совместного фото с соперником из России.

Да. К этому можно подойти с разных сторон. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к Украине. И по этому вопросу еще всю жизнь можно дискутировать,

– сказал украинский олимпийский чемпион.

Следующие Зимние Олимпийские игры состоятся в китайском Пекине. Соревнования начинаются 4 февраля 2022 года и продлятся до 20 февраля.