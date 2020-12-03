У четвер, 3 грудня у широкий український прокат вийшла сенсаційна стрічка "ЮКІ". Це документальне кіно режисера Володимира Мули, що розповість історії легенд найвідомішої хокейної ліги світу – НХЛ, які є вихідцями з України. Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Ukrainians або коротко UKE – саме так у Північній Америці називають вихідців з України. Завдяки розповідям героїв, рідкісним знахідкам та безцінним свідченням "ЮКІ" зважено та об’єктивно зафіксує, що українці – унікальна нація, якій є чим пишатися.

Як виявилося, на кільцях Кубка Стенлі – головному трофею ліги світу НХЛ – масово зафіксовані прізвища українських гравців. Саме наші співвітчизники стояли біля витоків зародження хокейного турніру ще на початку його розвитку та становлення за океаном.

В Україні стрічка з’явиться під гаслом "Історії перемог вільних українців".

Їхній внесок в історію хокейних клубів, честь яких вони захищали, надихнув на подальші звершення мільйони людей у Канаді та США. І кожному з них вдалося зберегти у душі шматочок далекої, але рідної серцю України,

– розповів Володимир Мула.

В основі картини – виняткове дослідження та величезна робота з пошуку свідчень багатьох людей.

Дивіться трейлер фільму "ЮКІ"

До прем’єри фільму ми вирішили підготувати для вас тест, щоб перевірити наскільки добре ви знаєтеся на хокеї. Відповідайте на запитання та обов’язково дивіться цю історію успіху українців НХЛ у кінотеатрах України.