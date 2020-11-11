Кабинет Министров Украины принял решение об усилении карантинных ограничений. Касаться они будут и спортивных событий.

Правительство приняло решение запретить проведение массовых культурных мероприятий, где будет больше, чем 20 человек, и между ними не сохраняется дистанции в 1,5 метра, сообщает 24 канал. Под этот запрет подпадали концерты, спортивные события, религиозные или рекламные мероприятия.

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Однако для официальных спортивных мероприятий таки сделали исключение. Ведь при таких ограничении проведения тех же футбольных матчей было бы невозможным. Поэтому матчи командных видов спорта таки будут происходить, но без зрителей.

Что до спортзалов, фитнес-центров и бассейн, то на выходных они работать не будут. В будни они смогут работать только при условии соблюдения требования социальной дистанции – один человек на 20 квадратных метров.