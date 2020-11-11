Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень. Стосуватимуться вони й спортивних подій.

Уряд прийняв рішення заборонити проведення масових культурних заходів, де буде більше, аніж 20 осіб, і між ними не буде збережено дистанції у 1,5 метра, повідомляє 24 канал. Під цю заборону підпадали концерти, спортивні події, релігійні чи рекламні заходи.

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Карантин почне діяти вже від 14 листопада. Відтепер у суботу та неділю будуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки та громадський транспорт. Ресторани будуть працювати навинос, а ТРЦ закриють.

Однак для офіційних спортивних заходів таки зробили виняток. Адже при таких обмеження проведення тих же футбольних матчів було б неможливим. Відтак матчі командних видів спорту таки відбуватимуться, але без глядачів.

Щодо спортзалів, фітнес-центрів та басейн, то на вихідних вони працювати не будуть. В будні вони зможуть працювати лише за умови дотримання вимоги соціальної дистанції – одна людина на 20 метрів квадратних.