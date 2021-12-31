В Украине впервые за два года состоится баскетбольный Матч звезд

19 февраля 2022 года в киевском Дворце спорта состоится баскетбольный Матч звезд. Это впервые за два года в Украине организуют такое событие.

Столичная арена будет принимать противостояние команд лучших украинских игроков и топовых легионеров элитного дивизиона (в предыдущие годы команды назывались "Звезды Украины" и "Звезды легиона"). Кто сыграет в этом матче – пока неизвестно.

В программе предусмотрены также традиционные конкурсы, невероятное световое шоу и концерт. Все действо начнется в 14:00.

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Впервые Матч звезд в Украине провели в 2008 году. Матч в 2022 году станет одиннадцатым за всю его историю. В 2021 году матч не проводили.

Стоит напомнить, что уже через неделю после этого матча столичный Дворец спорта примет еще один топовый баскетбольный матч – сборная Украины сыграет против действующих чемпионов мира сборной Испании. Этот матч состоится 27 февраля.