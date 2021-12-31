Столична арена прийматиме протистояння команди кращих українських гравців та топових легіонерів елітного дивізіону (в попередні роки команди називалися "Зірки України" та "Зірки легіону"). Хто зіграє в цьому матчі – поки невідомо.

В програмі передбачені також традиційні конкурси, неймовірне світлове шоу та концерт. Все дійство розпочнеться о 14:00.

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Вперше Матч зірок в Україні провели у 2008 році. Матч у 2022 році стане одинадцятим за всю його історію. У 2021 році матч не проводили.

Варто нагадати, що вже через тиждень після цього матчу столичний Палац спорту прийме ще один топовий баскетбольний матч – збірна України зіграє проти чинних чемпіонів світу збірної Іспанії. Цей матч відбудеться 27 лютого.