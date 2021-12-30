Украина подала заявку как на проведение матчей группового этапа, так и финальной стадии. Однако для этого нужно построить как минимум две новых спортивных арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка – не менее 15 тысяч. Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – Киев и Львов.

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Самый большой зал, который и примет финальную стадию, планируется построить в Киеве. Еще один – во Львове. Но решили построить арену и в Днепре, который будет являться запасным городом.

В Киеве есть место, шикарное место на Никольской Слободке возле МВЦ, поближе к Днепру. Шикарный зал на 15 тысяч, концертный на 25 тысяч. Это будет представлено ​​комиссии с гарантией, что в 2024 году мы закончим. Второй зал будет во Львове. Почему Львов? Потому что город будет затем двигаться к Олимпийским играм. Садовый дал место прямо возле стадиона ("Арены Львов", – прим. 24 канала). Днепр у нас идет как запасной город. Там выделено место на левом берегу. Также в планах реконструкция "Метеора". В первую очередь там занимается вопросом Облсовет. Там будет зал с ледовой ареной на 8 тысяч зрителей,

– рассказал президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Эти спортивные арены должны быть построены до 1 декабря 2024 года. Евробаскет-2025 пройдет в сентябре 2025 года. Турнир будет организован в четырех странах, которые примут матчи группового этапа. И одна из них – впоследствии матчи раунда плей-офф.

Конкурентами Украины за право проведения Евробаскет-2025 являются Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Россия. При этом Финляндия и Кипр претендуют только на матчи группового этапа, в то время как остальные (Украина, в частности) – на матчи группового этапа и финальную стадию.

"Если нам сейчас не дадут Евробаскет, то арены все равно будут построены, и мы будем подавать заявку на Евробаскет-2029 с уже построенными аренами. Плюс есть женский чемпионат, молодежный чемпионат. Мне даже выразили готовность в Киеве межконтинентальный кубок разыграть. Только нужен зал", – отметил Бродский.