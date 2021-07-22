В Украине состоится престижный теннисный турнир впервые за 13 лет

22 июля 2021 , 08:58
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Источник:

btu.org.ua

С 6–го по 12 сентября на грунте "Tennis Park" (Парк Муромец) состоятся соревнования серии ATP Challenger Tour-Kyiv Open.

Турнир в Киеве проводился с 1998 по 2005 годы. Последний розыгрыш "челленджера" выиграл австриец Даниэль Коеллерер.

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Турниры ATP Challenger Tour в Украине не проводились с 2008 года. В том сезоне были сыграны "челленджеры" в Донецке, Черкассах и Днепре.

  • Как сообщает пресс-служба Kyiv Open, на турнир приедут 50 участников, которые входят в первые две сотни лучших теннисистов планеты.
  • На турнир будут допущены зрители, организаторы турнира уже открыли продажу билетов.
Автор: Юрій Семенюк