В Украине состоится престижный теннисный турнир впервые за 13 лет
22 июля 2021 , 08:58Читати новину українською
Источник:btu.org.ua
С 6–го по 12 сентября на грунте "Tennis Park" (Парк Муромец) состоятся соревнования серии ATP Challenger Tour-Kyiv Open.
Турнир в Киеве проводился с 1998 по 2005 годы. Последний розыгрыш "челленджера" выиграл австриец Даниэль Коеллерер.
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Турниры ATP Challenger Tour в Украине не проводились с 2008 года. В том сезоне были сыграны "челленджеры" в Донецке, Черкассах и Днепре.
- Как сообщает пресс-служба Kyiv Open, на турнир приедут 50 участников, которые входят в первые две сотни лучших теннисистов планеты.
- На турнир будут допущены зрители, организаторы турнира уже открыли продажу билетов.