Турнир в Киеве проводился с 1998 по 2005 годы. Последний розыгрыш "челленджера" выиграл австриец Даниэль Коеллерер.
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Турниры ATP Challenger Tour в Украине не проводились с 2008 года. В том сезоне были сыграны "челленджеры" в Донецке, Черкассах и Днепре.
- Как сообщает пресс-служба Kyiv Open, на турнир приедут 50 участников, которые входят в первые две сотни лучших теннисистов планеты.
- На турнир будут допущены зрители, организаторы турнира уже открыли продажу билетов.