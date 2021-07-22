Турнір в Києві проводився з 1998 по 2005 роки. Останній розіграш "челленджера" виграв австрієць Даніель Коеллерер.

До слова Чемпіонка 2018 року: Світоліна може не відібратись на Підсумковий турнір WTA

Турніри ATP Challenger Tour в Україні не проводилися з 2008 року. У тому сезоні були зіграні "челенджери" в Донецьку, Черкасах і Дніпрі.