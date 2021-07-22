Турнір в Києві проводився з 1998 по 2005 роки. Останній розіграш "челленджера" виграв австрієць Даніель Коеллерер.
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Турніри ATP Challenger Tour в Україні не проводилися з 2008 року. У тому сезоні були зіграні "челенджери" в Донецьку, Черкасах і Дніпрі.
- Як повідомляє пресслужба Kyiv Open, на турнір приїдуть 50 учасників, які входять в перші дві сотні найкращих тенісистів планети.
- На турнір також будуть допущені глядачі – організатори турніру вже відкрили продаж квитків.