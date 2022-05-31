Еще одна потеря в мире спорта
Печальное известие о смерти сообщили 30 мая. Сергей Карнаухов отличался характером не только на спортивном фронте, но и на военном.
К теме "Ангелы спорта": более 50 украинских спортсменов погибли с начала войны против России
Спортсмен служил в 93-й бригаде и был артиллеристом. До полномасштабного вторжения России в Украину шесть лет воевал на востоке страны в зоне АТО. Получил ранение, но даже это не помешало Сергею после 24 февраля снова взять в руки оружие и защищать родную страну.
Что известно о Сергее Карнаухове
- Сергей Карнаухов – мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу.
- Неоднократно взбирался на пьедестал по итогам всеукраинских соревнований.
- Рекордсмен страны, а в далеком 1999 стал чемпионом мира среди юниоров.
Воевал на Харьковщине. К сожалению, без мужа и отца остались жена и сын Сергея.
Наша спортивная семья от всего сердца выражает соболезнования сыну и жене Сергея, а также родным, близким и его друзьям. Сергей навсегда останется в нашей памяти. Герои не умирают…Для тех, кто хочет отдать уважение и провести Сергея в последний путь – время и место захоронения будут сообщены дополнительно!,
– говорится в посте.
Уже 55 бывших или действительных спортсменов погибли с 24 февраля. Следить за печальной статистикой можно на специальном сайте "Ангелы спорта". В последние дни этот список потерь пополнился еще четырьмя героями Украины. В войне против захватчиков погибли – Игорь Кроткин (пейнтбол), Игорь Бондарчук (пауэрлифтинг), Александр Тепенчак (спортивная ориентировка) и Вадим Сотником (рукопашный бой).
Полный текст публикации
Печальная новость из Харьковской области поступила в нашу спортивную семью. В войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу – Карнаухов Сергей.
Сергей был артиллеристом в составе выдающейся 93-й бригады. 6 лет выполнял задания в зоне проведения АТО. С началом войны самоотверженно защищал независимость Украины на востоке нашего государства.
Карнаухов Сергей был неоднократным призером и чемпионом всеукраинских соревнований конца 1990-х – начала 2000 годов. Рекордсмен Украины. Чемпион мира среди юниоров 1999 года.
Наша спортивная семья от всего сердца выражает соболезнования сыну и жене Сергея, а также родным, близким и его друзьям.
Сергей навсегда останется в нашей памяти. Герои не умирают…
Для тех, кто хочет отдать уважение и провести Сергея в последний путь – время и место захоронения будут сообщены дополнительно!