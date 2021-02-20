В Киеве провели официальную презентацию фильма "Танец с саблями" о получении золота Олимпийских игр в Пекине нашей женской сборной по фехтованию на саблях.

В 2008 году Ольга Харлан, Галина Пундык, Ольга Жовнир и Елена Хомровая прошли "дорогой смерти", одолев на пути к медали Россию, США и хозяек турнира – китаянок. Причем в финале с Китаем украинки до последнего находились в статусе аутсайдеров, однако сумели переломить ход противостояния и выиграть у более опытных оппоненток – 45:44. Эта олимпийская награда стала первой для Украины на Играх-2008. Именно эти события легли в основу фильма "Танец с саблями".

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Интересна и задумка автора фильма Александра Тарасенко. По словам господина Александра, "Танец с саблями" – это фильм не о спорте, он о пути к победе. А она состоит из этапов, которые пережили каждая из девушек – длинные тренировки, поиск "своего" тренера, появление команды, которая затем превращается в настоящую семью, наконец – достижения высшей цели.

К слову, над фильмом работали около года – трудился Александр Тарасенко в тандеме с режиссером Юлией Руденко, украинскими и зарубежными специалистами. Съемки проходили в Украине, США, а также в Монако и Франции. Причем снимали во время карантина, когда тренировки были запрещены, а международные перелеты отменены. Однако съемочная группа справилась и с этими трудностями, чтобы сегодня каждый желающий мог посмотреть фильм об украинских саблистках.

Смотрите фильм "Танец с саблями"