В Києві провели офіційну презентацію кінострічки "Танець із шаблями" про здобуття золота Олімпійських ігор у Пекіні нашою жіночою збірною з фехтування на шаблях.

У 2008 році Ольга Харлан, Галина Пундик, Ольга Жовнір і Олена Хомрова пройшли "дорогою смерті", здолавши на шляху до медалі Росію, США та господарок турніру – китаянок. Причому у фіналі з Китаєм українки до останнього перебували в статусі аутсайдерів, однак зуміли переламати хід протистояння й виграти в досвідченіших опоненток – 45:44. Ця олімпійська нагорода стала першою для України на Іграх-2008. Саме ці події лягли в основу кінострічки "Танець із шаблями".

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Цікавою є і задумка автора фільму Олександра Тарасенка. За словами пана Олександра, "Танець із шаблями» – це фільм не про спорт, він про шлях до перемоги. А вона складається з етапів, які пережили кожна з дівчат – довгі тренування, знаходження "свого" тренера, поява команди, яка потім перетворюється в справжню родину, нарешті – досягнення найвищої мети.

До слова, над фільмом працювали близько року – трудилися пан Олександр у тандемі з режисеркою Юлією Руденко, українськими та закордонними фахівцями. Зйомки проходили в Україні, США, а також у Монако та Франції. Причому знімали під час карантину, коли тренування були заборонені, а міжнародні перельоти скасовані. Однак знімальна група впоралась і з цими труднощами, аби сьогодні кожен охочий міг подивитись кінострічку про українських шаблісток.

Дивіться фільм "Танець із шаблями"