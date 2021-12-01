В Украине покажут документальный сериал о последнем чемпионстве Барселоны и жизни футболистов

Документальный сериал "Matchday: изнутри Барселоны" из 8 частей демонстрирует фанатам закулисье одного из самых популярных и успешных футбольных клубов мира в сезоне 2018/2019. А также жизнь футболистов, которые в то время там выступали, как Лионель Месси, Жерар Пике, Филиппе Коутиньо, Марк-Андре тер Стеген, Клеман Лангле и другие.

Каждая серия "Matchday: Изнутри Барселоны" будет сосредоточена на решающей игре сезона 2018/19 и ряде историй о главных героях клуба: игроках, менеджерах, персонале. Каждый эпизод позволит зрителям почувствовать то, что переживали члены команды – от моментов волнения в раздевалке до выхода на поле. Именно в этом сезоне Барселона в последний раз стала чемпионом Испании.

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Историю футбольного клуба в сериале рассказывает номинант на премию "Оскар" Джон Малкович.

"Этот документальный сериал иллюстрирует уникальные моменты и ситуации, которые фаны обычно не видят. Он демонстрирует, как лучшие футболисты мира справляются с различными ситуациями благодаря командной работе, приложенным усилиям и взаимному уважению. Для меня цвета "блаугранас" являются синонимом особого этапа в моей карьере, и я особенно ценю тот факт, что этот документальный сериал показывает, каково это – быть частью семьи Барсы. Я уверен, что "Matchday" перенесет болельщиков клуба в особое путешествие вместе с командой", – рассказал Жулиано Беллетти.

Стоит напомнить, что именно Беллетти забил победный гол в финале Лиги чемпионов в Париже 17 мая 2006 года. Тогда Барселона выиграла свой второй трофей ЛЧ.

Сериал будет транслироваться на Discovery+ с 1 декабря.