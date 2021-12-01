Кожна серія "Matchday: Зсередини Барселони" буде зосереджена на вирішальній грі сезону 2018/19 та низці історій про головних героїв клубу: гравців, менеджерів, персоналу. Кожен епізод дозволить глядачам відчути те, що переживали члени команди – від моментів хвилювання у роздягальні до виходу на поле. Саме в цьому сезоні Барселона востаннє стала чемпіоном Іспанії.

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Історію футбольного клубу у серіалі розповідає номінант на премію "Оскар" Джон Малкович.

"Цей документальний серіал ілюструє унікальні моменти та ситуації, які фани зазвичай не бачать. Він демонструє, як найкращі футболісти світу справляються з різними ситуаціями завдяки командній роботі, прикладеним зусиллям та взаємній повазі. Для мене кольори "блаугранас" є синонімом особливого етапу в моїй кар’єрі, і я особливо ціную той факт, що цей документальний серіал показує, як це – бути частиною сім’ї Барси. Я впевнений, що "Matchday" перенесе вболівальників клубу в особливу подорож разом з командою", – розповів Жуліано Беллетті.

Варто нагадати, що саме Беллетті забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів у Парижі 17 травня 2006 року. Тоді Барселона виграла свій лише другий трофей ЛЧ.

Серіал що транслюватиметься на Discovery+ з 1 грудня.