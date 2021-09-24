В Украине остановили продажу билетов на футбольный матч против сборной Боснии и Герцеговины

Украинская ассоциация футбола приостановила продажу билетов на матч между национальными сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Игра должна состояться 12 октября на "Арене Львов".

Причиной для временной приостановки продажи билетов в УАФ называют "эпидемиологическую ситуацию в стране, связанную с ростом показателей заболеваемости COVID-19"

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Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за неделю (вероятно, 17 – 24 сентября), а госпитализаций – на 51%.. По состоянию на 24 сентября уже 9 областей Украины демонстрируют признаки оранжевого уровня эпидемической опасности.

"Сейчас мы внимательно следим за ситуацией в стране, изучаем динамику заболеваемости и в ближайшее время сможем возобновить продажу билетов", – заверили в УАФ.

Там также добавили, что все билеты, которые были приобретены ранее, является действительными. Матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины состоится 12 октября. Матч запланирован на "Арене-Львов".