В Украине может произойти чемпионат Европы по футзалу

Украина хочет провести чемпионат Европы по футзалу. Украинская ассоциация футбола и Ассоциация футзала Украины планируют подать заявку на проведение континентального первенства.

Украина хочет принять Евро по футболу

23 июля в Доме футбола состоялась встреча между представителями УАФ и АФУ. На ней состоялось обсуждение инициативы проведения в Украине чемпионата Европы по футзалу.

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Стороны пришли к соглашению по поводу подготовки заявки на проведение Евро в Украине и необходимости получения дополнительных консультаций УЕФА по этому поводу.

Вместе с тем, не сообщается, в каком году Украина потенциально хочет принять чемпионат Европы. Также нет информации о том, в каких городах может пройти Евро.