Украину засыпало снегом. Именно при таких погодных условиях украинским футбольным клубам выпало открывать вторую часть чемпионата. Некоторые же футболисты вообще впервые увидели снег вживую.

Среди тех, кто впервые увидел снег – новичок донецкого Олимпика бразилец Таллес Бренер.

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"Я слышал, что здесь очень холодные зимы, и что в украинской Премьер-лиге высокая интенсивность игры в футбол. Надо сказать, пока все перечисленное подтверждается", – заявил футболист.

Он также признался, что впервые в Киеве увидел снег вживую.

"Очень холодно... Именно здесь я впервые в жизни увидел и потрогал снег. Когда-то давно я играл на турнире в Далласе. Там тоже было холодно, но та погода не идет ни в какое сравнение с украинской", – рассказал Таллес Бренер.

Стоит добавить, что именно из-за непогоды игрок пока нигде в Киеве и не побывал.

Уже в субботу, 13 февраля, Олимпик сыграет первый официальный матч в 2021 году – против киевского Динамо. Матч состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. В этот день в столице местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков. Днем столбики термометров будут показывать до -13 градусов Цельсия.