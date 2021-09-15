Финансирование спорта могут увеличить на 4,3 миллиарда

Согласно проекту госбюджета на 2021 год запланированная сумма на спорт составляет 11,3 миллиарда гривен. Для сравнения, в 2020 году на спорт было выделено 7,2 миллиарда гривен. Таким образом, финансирование спорта могут увеличить на 4,3 миллиарда гривен.

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Проект предусматривает всего 1,5 миллиарда гривен на участие Украины в зимних Олимпийских и Паралимпийских Играх в Пекине.

На что выделили деньги в проекте государственного бюджета

3,4 миллиарда гривен – проведение 1 700 спортивных мероприятий;

1,5 миллиарда гривен – участие Украины на зимних Олимпийских и Паралимпийских Играх, а также летних Дефлимпийских Играх;

1,1 миллиарда гривен – ремонт, реконструкция 14 баз олимпийской подготовки;

650 миллионов гривен – строительство, ремонт, реконструкция 200 спортивных объектов (может быть увеличено до 4,65 миллиарда)

384,9 миллиона гривен – развитие олимпийского, паралимпийского, физкультурно-спортивного, ученического, студенческого спортивного движения;

267,4 миллиона гривен – проект "Активные парки Украины".

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Проект предусматривает средства на "Арену Львов"

В проект заложены деньги на ремонт и реконструкцию базы "Конча-Заспа", "Заросляк", "Атлет", а также стадиона "Арена-Львов" и Дворец спорта.

Следует обратить внимание, что статья строительства и ремонта спортивных объектов может быть дополнительно профинансирована еще на 4 миллиарда гривен. Сейчас предусмотрено 650 миллионов гривен.

Финансирование увеличат, если примут проект закона №5600, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

В общем расходы на спорт из государственного бюджета Украины гарантированно увеличатся на 0,3 миллиарда гривен.

Проект госбюджета должен быть поддержан Верховной Радой или отправлен на доработку. Принять его должны до конца календарного года.