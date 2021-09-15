Фінансування спорту можуть збільшити на 4,3 мільярда

Згідно з проєктом держбюджету на 2021 рік, запланована сума на спорт складає 11,3 мільярда гривень. Для порівняння, у 2020 році на спорт було виділено 7,2 мільярда гривень. Таким чином, фінансування спорту можуть збільшити на 4,3 мільярда гривень.

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Проєкт передбачає всього 1,5 мільярда гривень на участь України у зимових Олімпійських та Паралімпійських Іграх в Пекіні.

На що виділено гроші у проєкті державного бюджету

3,4 мільярда гривень – проведення 1700 спортивних заходів;

1,5 мільярда гривень – участь України на зимових Олімпійських та Паралімпійських Іграх, а також літніх Дефлімпійських Іграх;

1,1 мільярда гривень – ремонт, реконструкція 14 баз олімпійської підготовки;

650 мільйонів гривень – будівництво, ремонт, реконструкція 200 спортивних об'єктів (може бути збільшене до 4,65 мільярда);

384,9 мільйона гривень – розвиток олімпійського, паралімпійського, фізкультурно-спортивного, учнівського, студентського спортивного рухів;

267,4 мільйона гривень – проєкт "Активні парки України".

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Проєкт передбачає кошти на "Арену Львів"

У проєкті закладені гроші на ремонт та реконструкцію бази "Конча-Заспа", "Заросляк", "Атлет", а також стадіону "Арена-Львів" та Палац спорту.

Слід звернути увагу, що стаття будівництва та ремонту спортивних об'єктів може бути додатково профінансована ще на 4 мільярди гривень. Наразі передбачено 650 мільйонів гривень.

Фінансування збільшать, якщо приймуть проєкт закону №5600, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Загалом видатки на спорт із державного бюджету України гарантовано збільшаться на 0,3 мільярда гривень.

Проєкт держбюджету має бути підтриманий Верховною Радою або відправлений на допрацювання. Ухвалити його мають до кінця календарного року.