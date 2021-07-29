В Украине хотят построить 19 новых современных ледовых арен в рамках "Большого строительства"

В рамках государственной инициативы "Большого строительства" в ближайшие годы в Украине могут быть возведены 19 новых ледовых комплексов согласно международным стандартам.

Речь идет о программе развития хоккейной инфраструктуры в стране, которую продвигает президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко, который также является советником заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

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Отметим, что строительство новых спортивных объектов уже началось и войдет в активную фазу в 2022 году. Ориентировочная стоимость проекта – 5,4 миллиарда гривен (из них 4,7 миллиарда гривен – из государственного бюджета). Однако где именно будут построены ледовые комплексы – не указано.

Также в рамках "Большого строительства" будет реконструировано 100 ДЮСШ и 18 спортивных интернатов.

Пока же осенью в Киеве наконец должны сдать в эксплуатацию ледовую арену "Авангард". В течение последних 12-ти лет здание находится на реконструкции и в этом году с большой долей вероятности будет наконец восстановлено.