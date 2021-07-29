Мова йде про програму розбудови хокейної інфраструктури в країні, яку просуває президент Федерації хокею України Георгій Зубко, який також є радником заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

До теми "Велике будівництво" у 2021 розширять: що відомо про плани Зеленського

Зазначимо, що будівництво нових спортивних об’єктів уже розпочалось і ввійде в активну фазу у 2022 році. Орієнтовна вартість проєкту – 5,4 мільярда гривень (з них 4,7 мільярда гривень – з державного бюджету). Однак де саме будуть побудовані льодові комплекси – не вказано.

Також у межах "Великого будівництва" буде реконструйовано 100 ДЮСШ та 18 спортивних інтернатів.

Поки ж восени в Києві нарешті повинні здати в експлуатацію льодову арену "Авангард". Протягом останніх 12-ти років будівля перебуває на реконструкції й цьогоріч з великою долею вірогідності буде нарешті відновлена.