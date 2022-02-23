В Украине на 30 дней отменят все спортивные мероприятия из-за чрезвычайного положения, – СМИ

Министерство молодежи и спорта решило отменить все спортивные и массовые мероприятия на территории Украины после того, как здесь будет введено чрезвычайное положение.

Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины из-за агрессии России в отношении Украины. Однако Министерство молодежи и спорта еще предстоит издать свой приказ.

Детальнее В Украине ввели чрезвычайное положение

Это означает, что в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины не будет проводиться.

Об остановке чемпионата Украины по футболу сообщает и РБК-Украина со ссылкой на собственные источники. Чемпионат будет остановлен на один месяц. Следовательно, 25 февраля возобновления УПЛ не будет (на этот день был запланирован первый матч после зимнего перерыва).

Однако это решение еще должен согласовать исполком Украинской ассоциации футбола. Он должен собраться 24 февраля.

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Что касается баскетбола, то Суперлигу тоже остановят на месяц. В таком случае это приведет к изменению чемпионата – четвертый круг регулярного чемпионата будет отменен, пишет Tribuna.com.

При этом в Федерации баскетбола хотят избежать полной остановки чемпионата. Здесь тоже ожидают решения Министерства молодежи и спорта.

По данным Sport.ua, участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.