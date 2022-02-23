Рішення прийнято у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану на території України через агресію Росії щодо України. Однак Міністерство молоді та спорту ще має видати свій наказ.

Детальніше Рада ввела надзвичайний стан на всій території України

Це означає, що протягом наступних 30 днів жодних спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів на території України не проводитиметься.

Про зупинку чемпіонату України з футболу повідомляє і РБК-Україна з посиланням на власні джерела. Чемпіонат буде зупинено на один місяць. Відтак 25 лютого відновлення УПЛ не буде (на цей день були запланований перший матч після зимової перерви).

Однак це рішення ще має узгодити виконком Української асоціації футболу. Він має зібратися 24 лютого.

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Щодо баскетболу, то Суперлігу теж зупинять на місяць. В такому випадку це призведе до зміни чемпіонату – четверте коло регулярного чемпіонату буде скасовано, пише Tribuna.com.

При цьому у Федерації баскетболу хочуть уникнути цілковитої зупинки чемпіонату. Тут теж очікують на рішення Міністерства молоді та спорту.

За даними Sport.ua, участь збірних команд України у міжнародних змаганнях не скасовується.