Тайсон: Братья Кличко делают важнейшую работу

Легендарного боксера спросили о благотворительном поединке с Владимиром Кличко. Он отметил, что известные украинские боксеры делают самую важную работу – охраняют Киев.

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"Я знаю братьев Кличко, мы знакомы друг с другом, но в последнее время я с ними не разговаривал. Благотворительный бой с Владимиром Кличко? По-моему, нам нужно больше, чем благотворительный поединок.

Необходимо отнестись к этому очень серьезно. Сейчас они проделывают важнейшую работу. Они находятся на передовой. Нельзя сделать что-то более благотворное, чем это", – отметил экс-боксер.

Тайсон подчеркнул, что украинцы всегда имели дело с россиянами.

Послушайте, история Украины доказывает, что украинцы – сильные люди, которые с давних пор имеют дело с россиянами. С кем они сражались? С россиянами,

– сказал легенда бокса.

"Сначала это стало бизнес-войной, потому что Россия финансировала Украину. Но поскольку теперь в это вовлечено много людей, это превратилось в войну человечества", – добавил Тайсон.