Тайсон: Брати Клички роблять найважливішу роботу

Легендарного боксера запитали про благодійний поєдинок з Володимиром Кличком. Він зазначив, що відомі українські боксери роблять найважливішу роботу – охороняють Київ.

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"Я знаю братів Кличків, ми знайомі один з одним, але останнім часом я з ними не розмовляв. Благодійний бій із Володимиром Кличком? На мою думку, нам потрібно більше, ніж благодійний поєдинок.

Необхідно поставитися до цього дуже серйозно. Нині вони роблять найважливішу роботу. Вони знаходяться на передовій. Не можна зробити щось благодійніше, ніж це", – зазначив ексбоксер.

Тайсон наголосив, що українці завжди мали справу з росіянами.

Послухайте, історія України доводить, що українці – сильні люди, які з давніх-давен мають справу з росіянами. З ким вони боролися? З росіянами,

– сказав легенда боксу.

"Спочатку це стало бізнес-війною, бо Росія фінансувала Україну. Але оскільки тепер у це втягнуто багато людей, це перетворилося на війну людства", – додав Тайсон.