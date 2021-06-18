Украинцы сильнее нас, – самый титулованный футболист сборной России поражен командой Шевченко

47-летний экс-игрок Ромы и Порту, самый титулованный футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлениях сборных Украины на Евро-2020.
Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, Дмитрий Аленичев сравнил российскую и украинскую сборные на Евро-2020.
К слову FAVBET продолжает розыгрыш 21 авто
"Даже против серьезного соперника реально показывать хороший футбол. Пример – Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро по крайней мере пока. Команда Шевченко показала отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд континента.
А победой над Македонией они только укрепили хорошее впечатление. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится", – написал Аленичев.
Группа сборной Украины на чемпионате Европы-2020
- После двух туров в группе C сборные Украины и Австрии имеют в своем активе по 3 очка.
- Именно эти две национальные команды в очной встрече будут решать судьбу второй путевки квартета в плей-офф Евро-2020.
- Интересно, что Нидерланды, которые одержали 2 победы, уже гарантировали себе выход в 1/8 турнира.