Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, Дмитрий Аленичев сравнил российскую и украинскую сборные на Евро-2020.

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"Даже против серьезного соперника реально показывать хороший футбол. Пример – Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро по крайней мере пока. Команда Шевченко показала отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд континента.

А победой над Македонией они только укрепили хорошее впечатление. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится", – написал Аленичев.

Группа сборной Украины на чемпионате Европы-2020