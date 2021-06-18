Переможець Ліги чемпіонів і Ліги Європи, Дмитро Аленічєв порівняв російську і українську збірні на Євро-2020.

До слова FAVBET продовжує розіграш 21 авто

"Навіть проти серйозного суперника реально показувати хороший футбол. Приклад – Україна проти голландців. На мій погляд, їх битва стала найбільш видовищною зустріччю на Євро – принаймні поки що. Команда Шевченко показала відмінну гру, довівши, що можна майже ні в чому не поступатися однією з найсильніших команд континенту.



А перемогою над Македонією вони тільки зміцнили гарне враження. Змушений визнати: тут і зараз українці трохи сильніше нас. Втім, не виключено, що в плей-офф щось зміниться", – написав Аленічєв.

Група збірної України на чемпіонаті Європи-2020