Украинцы попытаются замахнуться на топ-10: онлайн-трансляция персьютов в Ленцерхайде

В швейцарском Ленцерхайде 16 декабря пройдут женская и мужская гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Следите онлайн за гонками вместе с нами!

Третий этап Кубка мира по биатлону, проходящий в швейцарском Ленцерхайде, 16 декабря завершится женской и мужской гонками преследования. Украина будет представлена спортсменами в обоих персьютах.

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В женской гонке преследования за "сине-желтых" выступит Анастасия Меркушина (№16, +1,43 отставание от лидера), Ирина Петренко (№17, +1,43), Юлия Джима (№24, +2:04) и Кристина Дмитренко (№27, +2,07).

Меркушина, Петренко, Джима и Подручный могут замахнуться на топ-10

В мужском персьюте Украину представят Дмитрий Пидручный (№22, +1:29), Артем Прима (№44, +2:18) и Тарас Лесюк (№45, +2:25).

Женская гонка начнется в 13:45 по Киеву. Старт мужской запланирован почти на два часа позже (15:40).

Наилучшим результатом сборной Украины в личных гонках этого сезона является 16 место Анасталии Меркушиной в спринте в Ленцерхайде. В прошлом сезоне "сине-желтые" не выиграли на Кубке мира ни одной медали.

Онлайн-трансляция гонок преследования в Ленцерхайде