Третій етап Кубка світу з біатлону, що проходить у швейцарському Ленцергайде, 16 грудня завершиться жіночою та чоловічою гонками переслідування. Україна буде представлена спортсменами в обох персьютах.

Читайте також: Очки бере лише капітан: два українця достроково завершили виступ на Кубку світу в 2023 році

У жіночій гонці переслідування за "синьо-жовтих" виступить Анастасія Меркушина (№16, +1,43 відставання від лідера), Ірина Петренко (№17, +1,43), Юлія Джима (№24, +2:04) та Христина Дмитренко (№27, +2,07).

Меркушина, Петренко, Джима та Підручний можуть замахнутися на топ-10

У чоловічому персьюті Україну представлять Дмитро Підручний (№22, +1:29), Артем Прима (№44, +2:18) та Тарас Лесюк (№45, +2:25).

Важливо. Жіноча гонка розпочнеться о 13:45 на Києвом. Старт чоловічої запланований майже на дві години пізніше (15:40).

Наразі найкращим результатом збірної України в особистих гонках цього сезону є 16 місце Анасталії Меркушиної у спринті в Ленцергайде. У минулому сезоні "синьо-жовті" не виграли на Кубку світу жодної медалі.

Онлайн-трансляція гонок переслідування у Ленцергайде