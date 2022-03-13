Украинцы в Пекине установили абсолютный рекорд страны по золотым наградам на Паралимпиаде

Украинские паралимпийцы смогли выбраться из Украины, страдающей войной с Россией. Наши спортсмены ярко выступили в Пекине, получив 11 наград высшего достоинства.

Новый рекорд для Украины

В последний день Паралимпиады-2022 Украина смогла пополнить свою копилку еще одной золотой наградой. Произошло это в открытой мужской эстафете 4х2,5 километра в паралижной гонке, сообщает 24 канал.

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Наша сборная смогла установить рекорд Украины по количеству завоеванных золотых наград на Паралимпийских играх. В Пекине паралимпийцы 11 раз поднимались на высшую строчку пьедестала.

Еще в активе Украины 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. В общей сложности паралимпийцы возвращаются в Украину с 29 наградами.

В общем медальном зачете Украина уступила только Китаю и заняла второе место. Тройку лучших замкнула Канада – 25 медалей.

В 2018 году в Пхенчхане украинцы получили 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.