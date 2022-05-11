Сборная Украины впервые в истории пересекла отметку в 100 выигранных наград на Дефлимпиаде. В девятый день соревнований в Бразилии "сине-желтые" завоевали 5 "золотых", 7 "серебряных" и 2 "бронзовые" медали.

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Все призеры 9-го дня соревнований Дефлимпиады:

"Золото": шаровая стрельба – Виолета Лыкова (малокалиберная винтовка, 50 метров, лежа), спортивная ориентировка – Анна Федосеева (женщины), Дмитрий Левин (мужчины), легкая атлетика – Римма Филимошкина (метание молота), Анастасия Сидор метров)

"Серебро": шаровая стрельба – Дмитрий Петренко (малокалиберная винтовка, 50 метров, лежа), Сергей Фомин (скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 метров), спортивная ориентировка – Яна Мельник (женщины), Александр Санькин (мужчины), Юлия Кисильева (метание молота), Юлия Матвиевская (прыжки в длину), Юлия Шаповал (бег 100 метров)

"Бронза": спортивная ориентировка – Анна Андросович (женщины), Руслан Николаенко (мужчины).

Также в девятый день соревнований Игр наша команда выиграла в четырех командных полуфиналах: по футболу, баскетболу и волейболу среди мужчин, а также волейболу среди женщин.

В копилке Украины 103 награды. Национальная команда продолжает лидировать в медальном зачете по количеству медалей и по количеству выигранного золота. Ближайшим преследователем "сине-желтых" является сборная США.

Топ-5 медального зачета Дефлимпиады

Украина – 47+29+27 (103) США – 18+5+18 (41) Япония – 12+8+10 (30) Республика Корея – 8+13+12 (33) Иран – 8+7+10 (25)

Историческое достижение

Украина впервые за время выступлений на Дефлимпийских играх завоевала более 100 медалей. Предыдущий лучший результат – 99 наград (2017 год).

Еще в первую неделю соревнований национальная команда обновила свой рекорд по количеству выигранного "золота".

К слову. Соревнования продлятся до 15 мая. Всего на турнире разыгрывается 209 комплектов наград.