Снова без фанатов: украинцы и англичане не смогут попасть в Рим на матч Евро-2020
Источник:УЕФА
Сборные Украины и Англии сыграют в четвертьфинале Евро-2020. Поединок, который состоится в Риме (Италия), не смогут посетить болельщики из Украины и Великобритании.
Как попасть на матч Украина – Англия
После победы Украины над Швецией в УЕФА опубликовали информацию для болельщиков, которые планируют посетить матч 1/4 финала против Англии.
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Ни украинские, ни английские болельщики не смогут попасть на матч Евро-2020 из-за карантина. Поездки из Украины в Италию без уважительной причины на данный момент запрещены.
Туризм или поездка на футбол не входят в список причин для въезда в Италию.
Вместе с тем, итальянское правительство привело список исключительных обстоятельств, которые позволяют попасть в страну:
- работа;
- обучение;
- по состоянию здоровья;
- абсолютная срочность;
- возвращение к месту жительства.
Следовательно, сборная Украины может рассчитывать только на поддержку местной диаспоры.
Англичанам и тем, кто посещал Великобританию в последние 14 дней, физически не удастся выполнить условия, чтобы попасть на игру.
Этой категории путешествующих придется отбыть пятидневную самоизоляцию и пройти тест на коронавирус.
Учитывая, что до поединка 3 дня – болельщики из Великобритании не успевают выполнить условия итальянского правительства.
Украина сыграет третий матч на Евро без армии фанатов
- Для сборной Украины это уже третий матч на Евро-2020, в котором "сине-желтые" не могут надеяться на обширную поддержку своей армии фанатов.
- Украину поддерживала в основном диаспора в первом матче Евро-2020 против Нидерландов в Амстердаме (3:2) и в рамках 1/8 финала со Швецией в Глазго (2:1).
- Зато большое количество болельщиков побывали на матчах Украины в Бухаресте против Северной Македонии (2:1) и Австрии (1:0). Румыния упростила въезд для футбольных болельщиков.