Снова без фанатов: украинцы и англичане не смогут попасть в Рим на матч Евро-2020

Сборные Украины и Англии сыграют в четвертьфинале Евро-2020. Поединок, который состоится в Риме (Италия), не смогут посетить болельщики из Украины и Великобритании.

Как попасть на матч Украина – Англия

После победы Украины над Швецией в УЕФА опубликовали информацию для болельщиков, которые планируют посетить матч 1/4 финала против Англии.

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Ни украинские, ни английские болельщики не смогут попасть на матч Евро-2020 из-за карантина. Поездки из Украины в Италию без уважительной причины на данный момент запрещены.

Туризм или поездка на футбол не входят в список причин для въезда в Италию.

Вместе с тем, итальянское правительство привело список исключительных обстоятельств, которые позволяют попасть в страну:

работа;

обучение;

по состоянию здоровья;

абсолютная срочность;

возвращение к месту жительства.

Следовательно, сборная Украины может рассчитывать только на поддержку местной диаспоры.

Англичанам и тем, кто посещал Великобританию в последние 14 дней, физически не удастся выполнить условия, чтобы попасть на игру.

Этой категории путешествующих придется отбыть пятидневную самоизоляцию и пройти тест на коронавирус.

Учитывая, что до поединка 3 дня – болельщики из Великобритании не успевают выполнить условия итальянского правительства.

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